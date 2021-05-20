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Экс-глава "ВСМПО-Ависма" стал фигурантом дела о злоупотреблении полномочиями

Источник в правоохранительных органах уточнил ТАСС, что изначально дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере"), но позднее было переквалифицировано
Михаил Воеводин Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Михаил Воеводин
© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Бывший генеральный директор крупнейшего в мире производителя титана - корпорации "ВСМПО-Ависма" - Михаил Воеводин стал фигурантом дела о злоупотреблении полномочиями. Материалы дела поступили в Верхнесалдинский районный суд Свердловской области, говорится в картотеке суда.

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"Воеводин Михаил Викторович, ст. 201 ч. 1 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями")", - говорится в картотеке.

Источник в правоохранительных органах уточнил ТАСС, что изначально дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере"), но позднее было переквалифицировано. Бывшего генерального директора подозревают в организации продажи через подконтрольные фирмы продукции "ВСМПО-Ависмы", ущерб от этой деятельности, по предварительным оценкам, составил около 4 млрд рублей.

О расторжении трудового договора с Воеводиным стало известно в начале мая 2019 года. По информации пресс-службы предприятия, Воеводин, занимавший должность генерального директора почти 10 лет, принял решение покинуть корпорацию, чтобы сосредоточиться на личных проектах.

В сентябре 2019 года "ВСМПО-Ависма" подала иск в арбитражный суд к Воеводину на 4 млрд рублей, по результатам разбирательства корпорация согласилась на мировое соглашение. Бывший гендиректор выплатит компании 1,7 млрд рублей компенсации. Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнял, что уголовное дело, о котором впервые стало известно в августе 2019, несмотря на соглашение, прекращено не было.

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