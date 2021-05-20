На Кубани задержали подозреваемого в повреждении памятника Ленину

КРАСНОДАР, 20 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Краснодарском крае задержали подозреваемого в повреждении памятника Ленину в Абинском районе, в отношении него возбудили уголовное дело по статье о повреждении объектов культурного наследия, сообщили журналистам в ГУ МВД России по Краснодарскому краю в четверг.

В понедельник глава Абинского района Вячеслав Иванов сообщил у себя в Telegram-канале, что на площади в поселке Ахтырский неизвестными совершен акт вандализма - у памятника В. И. Ленину отколота голова, полиция региона проводила проверку по данному факту.

"В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий правоохранители установили личность и местонахождение подозреваемого. Жителя Калининского района стражи правопорядка задержали по месту временного проживания и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Установлено, что подозреваемый поднялся на памятник и нанес несколько ударов по постаменту, повредив его часть", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что в отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 243 УК РФ ("Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия"), ему грозит до трех лет лишения свободы.