В Приамурье задержали чиновника по подозрению в превышении полномочий

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 мая. /ТАСС/. Директор муниципального предприятия в Свободном Амурской области задержана по подозрению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, чиновник нанесла ущерб муниципалитету на сумму 3 млн рублей, сообщает в четверг пресс-служба следственного управления СК РФ по Амурской области.

"Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области возбуждено уголовное дело в отношении директора муниципального унитарного предприятия города Свободного, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", - говорится в сообщении.

По материалам уголовного дела в августе 2016 года подозреваемая приобрела котельную и пристройку к ней в одном из районов города Свободный по стоимости ниже рыночной, нарушив законодательство РФ. По версии следствия, сумма ущерба для муниципального образования составила более 3 млн рублей.

Подозреваемая задержана, обстоятельства совершенного преступления устанавливаются. По данной статье предусмотрено лишение свободы на срок до четырех лет.