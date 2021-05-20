Бизнесмен получил четыре года за избиение полицейского на акции 23 января в Москве

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Тверской суд Москвы приговорил к четырем годам колонии бизнесмена из Карелии Евгения Есенова за избиение полицейского на несанкционированной акции 23 января в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал виновным Есенова по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти") и назначил ему наказание в виде четырех лет колонии общего режима", - сказали в пресс-службе.

Установлено, что во время несанкционированной акции на Пушкинской площади Есенов несколько раз ударил сотрудника полиции по голове. Родственница обвиняемого заявила журналистам, что он не участвовал в тот день в акции, а отмечал день рождения с друзьями в кафе. При этом Есенов признал вину в содеянном.

После несогласованного митинга 23 января в Москве было возбуждено несколько уголовных дел по факту применения насилия к сотрудникам правоохранительных органов, дело о хулиганстве и повреждении машины ФСБ, а также дело о перекрытии движения. По данным полиции, в незаконной акции приняли участие около 4 тыс. человек.