СК назвал вероятную причину отравления курсантов ФСИН в Вологде

ВОЛОГДА, 20 мая. /ТАСС/. Ротавирусная инфекция могла стать причиной отравления 86 курсантов Вологодского института права и экономики ФСИН России, из которых 72 были госпитализированы. Таковы предварительные выводы экспертов, сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по Вологодской области.

"По предварительной версии, причиной отравления курсантов стала ротавирусная инфекция. В ходе следственных действий, в том числе совместно с управлением Роспотребнадзора по Вологодской области, принимаются меры, направленные на окончательное установление возбудителя заболевания, а также источника его происхождения", - сообщили ТАСС в следственном управлении.

Вспышка острой кишечной инфекции произошла в институте 16 мая, всего зафиксировано 86 случаев, 72 курсанта были госпитализированы в Вологодскую областную инфекционную больницу и в Сокольскую ЦРБ. Как сообщили ТАСС в пресс-службе института, самочувствие госпитализированных улучшается, в ближайшие дни их выпишут. В департаменте здравоохранения ранее говорили, что пациентов в тяжелом состоянии среди них нет. Здоровые курсанты переведены на дистанционное обучение до окончания проверок, сообщили в вузе.

Следственные органы СК РФ по региону возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования данного уголовного дела, поставив его на контроль в центральном аппарате.

В ходе предварительного следствия допрошено более 30 свидетелей, потерпевшими признаны 77 пострадавших. Решается вопрос о назначении санитарно-эпидемиологической экспертизы.