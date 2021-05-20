Полиция в Казани установила местонахождение драгоценностей, похищенных во время ЧМ-2018

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции установили местонахождение ювелирных изделий на сумму 160 млн рублей, похищенных в Казани во время чемпионата мира по футболу. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк, похитителем оказался гражданин Колумбии.

По ее словам, в июле 2018 года на территории Казанской ярмарки при погрузке партии драгоценностей, принадлежащих одной из российских ювелирных компаний, был похищен чемодан с сертифицированными бриллиантами и украшениями на общую сумму свыше 160 млн рублей. Пропажа товара обнаружилась в аэропорту. Было возбуждено уголовное дело о краже.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, в том числе изучения записей с камер видеонаблюдения и изъятия биологических следов с места происшествия, полицейские установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался гражданин Колумбии Валеро Валеро Эдгар Алехандро. По версии следствия, он участвовал в упаковке ценного багажа. Мужчина был объявлен в международный розыск, заочно ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В сентябре 2019 года обвиняемый был задержан на территории Аргентины, в марте 2021 года его экстрадировали в Россию, а в апреле доставили из Москвы в Татарстан", - сказала Волк.

Она отметила, что колумбиец признался в том, что похищенные изделия он закопал в лесополосе одного из районов Казани. В связи с тем, что место тайника обвиняемый точно не указал, полицейским пришлось исследовать большой участок местности. В результате обнаружено и изъято четыре мешка с драгоценностями. В ближайшее время изъятые драгоценности будут переданы законному владельцу.

Матчи чемпионата мира по футболу 2018 года прошли с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 российских городах. В Казани состоялись четыре матча группового этапа, одна игра 1/8 финала и четвертьфинал турнира. В одной из игр принимала участие сборная Колумбии, победившая команду Польши (3:0).