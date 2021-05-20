Суд приговорил к 16 годам колонии серийного отравителя с Чистых прудов

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Басманный суд Москвы вынес приговор уроженцу Кабардино-Балкарии Мурату Сабанову, признанному виновным в серии отравлений людей в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд назначил Сабанову наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сказала представитель суда.

Прокуратура в ходе прений сторон просила приговорить Сабанова к 17 годам колонии. Он обвинялся в совершении 30 эпизодов разбойного нападения, 10 преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета), шести преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 325 УК РФ (похищение паспорта) и четырех преступлениях, предусмотренных ст. 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа).

По версии следствия и суда, Сабанов в районе московских Чистых прудов знакомился с людьми, употребляющими спиртные напитки или находившимися в состоянии алкогольного опьянения. Он приглашал их в наименее людное место, где убеждал выпить напиток, в который были добавлены лекарственные препараты, либо добавлял их в бутылку жертвы. Эти лекарства обладали угнетающим воздействием на центральную нервную систему человека, поэтому его жертвы теряли сознание. После этого он их грабил. Всего от его действий пострадали 30 человек, пятерым из которых был причинен тяжкий вред здоровью. Стоимость похищенного им имущества превышает 1 млн рублей.