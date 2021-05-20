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Минпромторг признали потерпевшей стороной по делу замглавы его департамента

Речь идет о департаменте развития фармацевтической промышленности. Также задержана его экс-начальник Ольга Колотилова

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Следствие признало Минпромторг РФ потерпевшей стороной по делу о мошенничестве, в рамках которого задержали замглавы департамента развития фармацевтической промышленности Ольгу Покидышеву и экс-начальника этого департамента Ольгу Колотилову. Об этом заявили ТАСС в четверг в пресс-службе министерства.

"Министерство промышленности и торговли РФ оказывает следствию все необходимое содействие и предоставляет запрашиваемые документы. Обстоятельства будут установлены в ходе следствия. В соответствии с постановлением следствия Минпромторг России признан потерпевшей стороной по возбужденному уголовному делу", - сказали в министерстве.

Ранее в Басманном суде Москвы сообщили, что следствие просит об аресте Покидышевой и Колотиловой по обвинению в крупном мошенничестве.

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