Дело о реабилитации нацизма возбудили в отношении жителя Татарстана

КАЗАНЬ, 20 мая. /ТАСС/. Следственный комитет Татарстана подозревает 42-летнего жителя Казани в реабилитации нацизма, в его отношении возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе следственного управления СК РФ по Татарстану.

"В Республике Татарстан местный житель подозревается в реабилитации нацизма", - сообщили в ведомстве.

По версии следствия, 23 мая 2017 года 42-летний мужчина разместил в соцсетях видеозапись, на которой, согласно заключению специалистов, содержатся ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, в том числе оскорбительные сведения о днях воинской славы и памятных датах Российской Федерации, связанных с защитой Отечества.

Причастность к совершению преступления мужчина признал, уточнили в СК по Татарстану.