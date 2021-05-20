Аэропорт в Среднеколымске закрыт из-за затопления взлетно-посадочной полосы

ЯКУТСК, 20 мая. /ТАСС/. Аэропорт якутского города Среднеколымска, где частично затоплена взлетно-посадочная полоса (ВПП) в связи с паводком на реке Колыме, закрыт. Об этом сообщается на сайте госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия).

"Частично затоплена взлетно-посадочная полоса. Аэропорт Среднеколымск закрыт. По информации Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия), стыковочные рейсы будут организованы через аэропорт Белая Гора (находится в Абыйском районе - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работает оперативная группа комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности республики. "Проведены взрывные работы, в результате которой образовался раскол льда. Оперативная группа продолжает контроль и работу на месте", - добавили в госкомитете.

Затопления жилых домов не зафиксировано. Развернут пункт временного размещения , всего подготовлено три таких пункта.

Ранее в главном управлении МЧС России по Якутии сообщали, что подтоплена ВПП города Среднеколымска, и уровень воды у города составил 1 201 см при критической отметке - 1 200 см.

Якутия - один из самых паводкоопасных регионов России. В прошлом году в ряде районов были затоплены дома, дороги, взлетно-посадочные полосы аэропортов.