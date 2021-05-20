Новгородские власти сообщили, что задержание Колотиловой не связано с ее работой в регионе

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 мая. /ТАСС/. Задержание советника губернатора Новгородской области Ольги Колотиловой, ранее возглавлявшей департамент развития фармацевтической промышленности Минпромторга, не связано с ее деятельностью в регионе. Об этом ТАСС в четверг сообщил официальный представитель губернатора Новгородской области Николай Шестаков.

"Как мы понимаем, претензии правоохранительных органов касаются деятельности Ольги Николаевны до работы в Новгородской области. В любом случае мы ждем официальный комментарий следственных органов. <...> Мы никогда не предъявляли претензий в период работы Ольги Николаевны в Новгородской области. В январе [этого года] она была назначена советником губернатора, и в этой должности она занималась завершением тех проектов, которые она начала в должности заместителя губернатора, и фактически уже не принимала участия в деятельности правительства Новгородской области и работала в Москве", - сообщил собеседник агентства.

Как ТАСС сообщал ранее, Колотилова и заместитель главы департамента развития фармацевтической промышленности Минпромторга РФ Ольга Покидышева были задержаны в четверг, 20 мая, в Москве по обвинению в крупном мошенничестве, следствие просит суд об их аресте.