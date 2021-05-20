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На нефтебазе в Коломне произошел пожар

Пострадавших нет
© Виталий Тимкив/ТАСС, архив

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Пожар произошел на нефтебазе в Коломне, там загорелся резервуар объемом 1 тыс. куб. м, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"В Канатном проезде в Коломне на нефтебазе загорелся резервуар объемом 1 тыс. куб. м", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе подмосковного ГУ МЧС России ТАСС уточнили, что загорелся пустой резервуар во время технических работ. Площадь пожара составила 50 кв. м. В 17:15 было ликвидировано открытое горение. Пострадавших нет.

В новость внесены изменения (17:36 мск) - добавлен комментарий ГУ МЧС России.

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