На нефтебазе в Коломне произошел пожар

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Пожар произошел на нефтебазе в Коломне, там загорелся резервуар объемом 1 тыс. куб. м, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"В Канатном проезде в Коломне на нефтебазе загорелся резервуар объемом 1 тыс. куб. м", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе подмосковного ГУ МЧС России ТАСС уточнили, что загорелся пустой резервуар во время технических работ. Площадь пожара составила 50 кв. м. В 17:15 было ликвидировано открытое горение. Пострадавших нет.

В новость внесены изменения (17:36 мск) - добавлен комментарий ГУ МЧС России.