Обыски проходят в компании "Адамант" в Петербурге из-за пожаров в доме Черкасского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Следователи СК РФ совместно с полицией проводят в четверг в Санкт-Петербурге обыски в офисе компании "Адамант" по уголовному делу о серии пожаров в историческом здании дома Черкасского (Риттера) на Университетской набережной, сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу.

"В настоящее время следователями совместно с сотрудниками полиции проводится обыск в офисном помещении ЗАО "Адамант", в ходе которого изымаются предметы и документы, представляющие интерес для следствия", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным СК, уголовное дело возбуждено по ст. 243.1 УК РФ ("Нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия, памятников истории и культуры народов РФ"). "В ходе следствия установлено, что собственником подавляющего большинства помещений дома Алексея Черкасского (Риттера), признанного объектом культурного наследия, является Борис Берсон (по данным базы СПАРК, он является совладельцем "Адаманта" - прим. ТАСС). Здание длительное время не эксплуатируется и не охраняется, отключено от всех коммуникаций, все помещения здания захламлены мусором", - отметили в СК.

Ранее ТАСС сообщал о пожарах в доме Черкасского (Риттера), который построен в 1726 году и признан объектом культурного наследия регионального значения. В частности, в 2018 году в доме выгорело 20 квадратных метров, в 2019 году в здании произошло еще одно возгорание. По данным СК, пожары происходили из-за того, что в здание не ограничен доступ, там регулярно распивают алкоголь граждане без определенного места жительства. Разобраться в ситуации региональному управлению поручил председатель СК Александр Бастрыкин.

Ранее городские СМИ сообщали о том, что в особняке планируется провести реконструкцию, однако, по информации СК, работы до сих пор не начались, а состояние здания постоянно ухудшается, за что собственник помещений привлекался к административной ответственности.

"Адамант" - крупный петербургский холдинг, владеющий коммерческой недвижимостью. По данным сайта компании, она эксплуатирует 22 торговых центра в Петербурге.