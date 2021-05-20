В России изъяли 810 кг контрабандного героина для Европы

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Спецподразделения ФТС, ФСБ и МВД России при участии Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии воспрепятствовали транзитному перемещению через территорию государств Евразийского экономического союза контрабандных партий героина из стран "золотого полумесяца" (Афганистан, Иран, Пакистан) в Западную Европу. Об этом сообщает пресс-служба ФТС в четверг.

"Из незаконного оборота изъято более 810 кг героина. Задержаны исполнители, пособники и организаторы контрабандного канала из числа иностранных граждан, в том числе и граждан стран Евросоюза. В отношении участников преступной группировки возбуждено два уголовных дела по ч. 4 статьи 229.1 УК РФ ("Контрабанда наркотических средств, совершенная организованной группой в особо крупном размере"). Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы, вплоть до пожизненного", - говорится в пресс-релизе ФТС.

Уточняется, что в результате принятых мер пресечена деятельность международной преступной группы, участники которой намеревались осуществлять контрабанду героина партиями по 200 кг в Нидерланды. "Однако вскрытие логистической схемы позволило не допустить уже первые четыре поставки", - говорится в сообщении.

При этом для привлечения к уголовной ответственности заказчиков и получателей героина, находящихся на территории Евросоюза, российские правоохранители обратились к европейским коллегам с инициативой проведения совместных мероприятий. "Несмотря на то, что были созданы все условия для совместной работы, принятие соответствующего решения партнерами было затянуто до состояния невозможности продолжения дальнейшей работы. Таким образом, угроза поставок героина европейским потребителям остается достаточно высокой", - говорится в пресс-релизе.