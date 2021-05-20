Суд оставил в силе приговор врачу из Вологды, которого осудили за гибель ребенка

ВОЛОГДА, 20 мая. /ТАСС/. Третий кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе оправдательный приговор анестезиологу Вологодской областной детской клинической больницы Алексею Смирнову, которого суд первой инстанции признал виновным в гибели пятилетней девочки и приговорил к двум годам колонии-поселения. За Смирновым признано право на реабилитацию, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Вологодской области.

"Судебная коллегия по уголовным делам Третьего кассационного суда общей юрисдикции (Санкт-Петербург) согласилась с решением Вологодского областного суда от 18 января 2021 года. Суд оставил апелляционный приговор в отношении врача без изменения, кассационную жалобу потерпевшего и кассационное представление прокурора - без удовлетворения. За Смирновым признано право на реабилитацию", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в октябре 2018 года Вологодский городской суд признал Смирнова виновным в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ). Суд первой инстанции установил, что 10 февраля 2017 года пятилетняя девочка в тяжелом состоянии была доставлена в стационар. Во время ее нахождения в отделении анестезиологии-реанимации врач - анестезиолог-реаниматолог Смирнов оказал медицинскую помощь пациентке несвоевременно и не в полном объеме, в результате чего 11 февраля она умерла. Неполнота и несвоевременность оказания медицинской помощи девочке были подтверждены заключением судебно-медицинских экспертов. Вологодский городской суд признал Смирнова виновным в гибели ребенка и приговорил к двум годам колонии-поселения, лишив права заниматься врачебной деятельностью на два с половиной года.

Врач и его адвокат обжаловали приговор. Вологодский областной суд назначил повторную комплексную судебно-медицинскую экспертизу в Новгородском областном бюро судебно-медицинской экспертизы. Повторная судмедэкспертиза не установила причинно-следственной связи между действиями Смирнова и смертью девочки. В октябре 2019 года областной суд оправдал Смирнова в связи отсутствием в его действиях состава преступления.

После кассационная инстанция по жалобе потерпевшей стороны и представлению прокурора дважды отменяла оправдательные приговоры в отношении Смирнова и направляла дело на новое апелляционное рассмотрение в Вологодский областной суд в ином составе суда. В итоге Третий кассационный суд оставил оправдательный приговор в силе.