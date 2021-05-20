В Москве выявили мошеннический кол-центр, предлагавший выплаты после покупки лекарств

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Мошеннический кол-центр, предлагавший пенсионерам получить компенсации за ранее купленные лекарства и оказанные медуслуги, выявили в Москве. Об этом говорится в сообщении международной компании, специализирующейся на предотвращении кибератак и расследовании высокотехнологичных преступлений Group-IB.

"Успешную спецоперацию по нейтрализации крупной банды телефонных мошенники провели сотрудники Главного управления уголовного розыска ГУ МВД по Москве при активном содействии экспертов Group-IB. Под видом представителей Банка России или арбитражного суда преступники предлагали пенсионерам компенсации за купленные ранее лекарства или оказанные медицинские услуги, но вместо этого обманывали их и похищали деньги - от 50 000 рублей до 1 млн рублей с жертвы", - говорится в сообщении.

По данным компании, в течение двух дней оперативники московского уголовного розыска и спецназ Росгвардии задержали 16 участников преступной группы, в течение нескольких лет терроризировавших пенсионеров из различных регионов России. Всего на счету преступников, по данным полиции, оказалось не менее 50 обманутых жертв среди пожилых людей. Оперативники подчеркивают, что число жертв может быть гораздо больше.

Отмечается, что кол-центр мошенников размещался в московском офисе под вывеской юридической фирмы. "Чтобы войти в доверие к жертвам, мошенники не только называли имя и адрес, но и стоимость приобретенного ранее лекарства. Компенсацию от государства можно было получить лишь оплатив "госпошлину" в размере 15% от суммы возврата, "страховой взнос" или налог. Похищенные у пенсионеров деньги - а суммы переводов составляли от 50 000 до 1 000 000 рублей - преступники выводили через систему мгновенных денежных переводов.

Техническую поддержку столичным полицейским оказали эксперты департамента расследований высокотехнологичных преступлений компании Group-IB - при обысках они обнаружили на компьютерах задержанных базы данных, содержащие персональные данные пенсионеров, информацию об их покупках лекарств и скрипты для телефонного разговора с жертвой, а на мобильных устройствах - неопровержимые доказательства скоординированной работы по реализации мошеннической схемы и обналичиванию денежных средств.

В Group-IB отмечают, что оперативники вышли на этих мошенников после задержания участников другой группировки. Преступники обменивались между собой базами обзвона и скриптами для ведения переговоров с жертвами. В результате проведенной спецоперации ГУ МВД по городу Москве при участии Group-IB, были задержаны семь мошенников, которые непосредственно общались по телефону с жертвами, и девять человек, которые помогали преступникам выводить и обналичивать похищенные деньги. Семерым злоумышленникам уже предъявлены обвинения за мошенничество.