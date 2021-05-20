В Оренбурге задержали группу лиц, подозреваемую в вымогательстве с применением насилия

ОРЕНБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Группа из нескольких человек, которые подозреваются в вымогательстве 2 млн рублей с применением насилия, задержана в Оренбурге, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Оренбургской области.

"Следственными органами СК РФ по Оренбургской области расследуется уголовное дело в отношении троих местных жителей 25, 35 и 46 лет. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия"). Следствием установлено, что обвиняемые, применяя насилие, по надуманному предлогу вымогали у потерпевшего денежные средства в размере двух миллионов рублей, в связи с чем были задержаны сотрудниками правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

СК установил, что один из задержанных причастен к умышленному причинению тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть человека. По версии следователей, 14 августа 2020 года около 15:00 он, находясь рядом с магазином на улице Народной в Оренбурге, причинил 35-летнему оренбуржцу телесные повреждения, из-за чего 24 августа потерпевший скончался в больнице.

Следственная группа осуществляет сбор и закрепление доказательственной базы, отметили в СК. Уголовное дело расследует следственный отдел по Северному административному округу Оренбурга регионального следственного управления СК.