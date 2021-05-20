Пробы воды не выявили превышения ПДК нефтепродуктов в Печоре после утечки на Колве в НАО

ТАСС, 20 мая. Анализ проб воды из Печоры на границе Республики Коми и Ненецкого автономного округа (НАО) не выявил превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) нефтепродуктов в реке, говорится в сообщении пресс-службы администрации НАО.

"По результатам измерений, проведенных в специализированной лаборатории Центра природопользования и охраны окружающей среды, вода в реке в десять раз чище показателя предельно допустимой концентрации нефтепродуктов в воде, которая используется для питья и бытовых нужд. Он равен 0,3 мг/куб. дм, а результаты анализа вчерашних проб показали 0,02-0,03 мг/куб. дм. Также вода на границе не превышает требования ГОСТ, предъявляемые к рекам рыбохозяйственного значения", - говорится в сообщении.

Поручение о регулярном наблюдении за состоянием воды в Печоре губернатор НАО Юрий Бездудный дал в связи с утечкой нефтесодержащей жидкости на Ошском месторождении. Причиной разлива стала разгерметизация трубопровода Ошского месторождения, которое эксплуатирует "Лукойл-Коми", на расстоянии порядка 300 м от береговой линии реки Колвы, в Ненецком автономном округе. СК РФ возбудил уголовное дело о "Нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ" (ст. 246 УК). Площадь загрязненных земель - порядка 1,3 га, на грунт попало около 100 тонн, из них девять тонн - в реку Колву.