{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мужчина погиб при взрыве гранаты в квартире дома в Димитровграде

Полиция проводит проверку

ТАСС, 20 мая. Мужчина погиб в результате взрыва гранаты в квартире жилого дома в Димитровграде Ульяновской области, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Предположительно, взорвалась граната", - сказал собеседник агентства.

Как пояснили ТАСС в УМВД по региону, взрыв произошел около 13:12 мск в квартире по улице Власть Труда, 41. "Обнаружено тело мужчины 1970 года рождения. Обрушения не произошло. Эвакуированы девять жильцов, дом обследуют", - сказали в ведомстве.

По словам собеседника агентства, в доме несколько квартир. По факту инцидента проводится проверка. Как отметили ТАСС в управлении Росгвардии по Ульяновской области, на место выехали специалисты-взрывотехники ОМОН Росгвардии.

Теги
РоссияУльяновская область
В России изъяли 810 кг контрабандного героина для Европы
Организаторы перевозки героина задержаны
Читать полностью