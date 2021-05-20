СК подозревает главу муниципалитета в Ленобласти в незаконном заработке 300 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы поселения во Всеволожском районе Ленинградской области по статье о незаконном предпринимательстве. Как сообщили в региональном следственном управлении СК РФ, чиновник подозревается в незаконном заработке 300 млн рублей на услугах по отоплению.

"В результате незаконной предпринимательской деятельности лицом, ее осуществлявшим, был получен доход в особо крупном размере - не менее 300 млн рублей. К уголовной ответственности за совершение данного преступления привлечен 54-летний глава муниципального образования одного из населенных пунктов Всеволожского района Ленинградской области, являющийся при этом учредителем организации, осуществляющей эксплуатацию котельных", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с 2012 по 2019 год в нескольких населенных пунктах района была организована подача отопления от котельных местным жителям. При этом сами котельные, по данным СК, эксплуатировались без разрешения Ростехнадзора, однако плата за услуги взималась с жителей. Глава муниципалитета стал фигурантом дела по статье 171 УК РФ ("Незаконное предпринимательство с получением дохода в особо крупном размере"). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, дома у чиновника и на работе прошли обыски.

Имя чиновника и поселение, которое он возглавляет, в СК не уточнили.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, фигурантом дела стал глава муниципального образования Куйвозовского сельского поселения Всеволожского района. По данным официального сайта поселения, этот пост занимает Александр Горюшкин. По данным базы СПАРК, Горюшкин также является бенефициаром теплоснабжающей компании.