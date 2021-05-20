Fox: с затонувшей лодки у берегов Сан-Диего спасли 10 человек

ТАСС, 20 мая. По меньшей мере один человек погиб, 10 удалось спасти с потерпевшей крушение лодки у берегов Сан-Диего (штат Калифорния, США) в районе Ла-Хойя. Об этом в четверг сообщило местное отделение телеканала Fox News со ссылкой на власти.

По данным телеканала, потерпевшие были доставлены на берег, жизнь одного из них спасти не удалось, восемь человек отправили в больницу.

Инцидент произошел около 5:30 по местному времени (15:30 мск). Пограничный патруль сообщил спасателям Сан-Диего о нахождении людей в воде. В затонувшей лодке было порядка 15-18 человек.

По информации местных властей, потерпевшая крушение лодка, предположительно, использовалась торговцами людьми.