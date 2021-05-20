В Калмыкии задержан подозреваемый, который незаконно удерживал своего работника

ЭЛИСТА, 20 мая. /ТАСС/. Следователи Калмыкии задержали мужчину, незаконно удерживавшего и избившего при попытке бегства своего работника - жителя Ставрополя. Возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

"Следственным управлением СК РФ по Республике Калмыкия по результатам процессуальной проверки по факту причинения тяжкого вреда здоровью жителю Ставрополя возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по п. "в" ч. 2 ст. 127 ("Незаконное лишение свободы с применением насилия"), ч. 1 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"), уточнили в пресс-службе.

Изначально в соцсетях Калмыкии и Астраханской области появилась информация о том, что житель Ставрополя, который по приглашению приехал работать на калмыцкую ферму пастухом в поселок Молодежный Якшульского района, фактически попал в рабство. Хозяин фермы отобрал у него паспорт и телефон, не платил и постоянно избивал.