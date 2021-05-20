Житель Новгородской области подозревается в истязании детей

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 мая. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Новгородской области возбудило уголовное дело в отношении мужчины, который подозревается в истязании своих несовершеннолетних детей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"По версии следствия, отец троих несовершеннолетних детей, проживавший в городе Малая Вишера, систематически наносил побои своим детям, рассыпал рисовую крупу на полу, в грубой форме заставляя сесть на нее оголенными коленями, выливал ледяную воду на голову, причинял им физические и психические страдания", - говорится в сообщении.

38-летний мужчина задержан. В ближайшие дни ему будет предъявлено обвинение и решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.