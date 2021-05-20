Подростков, обсуждавших нападение на школу в Москве, поставили на учет в полиции

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Полиция поставила на профилактический учет двух подростков, обсуждавших в автобусе в Москве нападение на школу. Как сообщил ТАСС адвокат Тимур Маршани, им не грозит уголовное наказание.

"Никто их не посадит, не арестует. На профилактический учет их уже поставили, а как будет приниматься решение органами ФСБ - сказать трудно, но то, что никаких последствий для них серьезных, губительных не будет - это абсолютно точно. Состава преступления нет в их действиях", - сказал адвокат.

В четверг утром полицейские задержали в Москве двух молодых людей, которые в автобусе в районе Очаково-Матвеевское обсуждали нападение на школу. Их разговор услышал другой подросток и обратился в полицию. Оба задержанных пояснили полиции, что шутили и не относились серьезно к словам о нападении. "В их словах не было ни угрозы, ни реальной возможности совершения данных действий", - отметил Маршани. По его словам, у подростков изъяли нож-бабочку, пейнтбольный пистолет, бронежилет и биту, однако ношение этих предметов не является уголовно наказуемым.

После нападения 19-летнего подростка на школу в Казани столичная полиция усилила меры безопасности около ряда школ.