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В квартире на севере Москвы мужчина зарезал женщину

Злоумышленник также ранил собственника квартиры, в которой он жил

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Мужчина, снимавший комнату на севере Москвы, зарезал ножом женщину, а также ранил собственника квартиры, сообщил ТАСС в четверг источник в правоохранительных органах.

"На Ленинградский проекте в доме 5, строении 2 пенсионер сдавал несколько комнат. Вечером 20 мая в ходе конфликта один из съемщиков зарезал женщину, которая также снимала жилье в квартире, а затем ранил собственника", - сказал собеседник агентства.

Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника. Устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.

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