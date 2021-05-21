В России за сутки ликвидировали 107 лесных пожаров на 4,4 тыс. га

ВЛАДИВОСТОК, 21 мая. /ТАСС/. Лесопожарные службы в России за сутки ликвидировали 107 лесных пожаров на площади 4,4 тыс. га, сообщает в пятницу пресс-служба федеральной Авиалесоохраны. При этом с учетом возникших новых пожаров общая площадь возгораний уменьшилась только на 1 тыс. га.

На утро четверга в стране действовало 70 лесных пожаров на площади 24 407 га, по которым проводились работы по активному тушению.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 20 мая 2021 года в России ликвидировано 107 лесных пожаров на площади 4 410 га. На 00:00 мск 21 мая 2021 года на территории Российской Федерации действовало 58 лесных пожаров на площади 23 406 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении ведомства.

Наибольшая площадь горения регистрируется в Тюменской области - 21 328 га. Также обширные участки леса горят в Красноярском крае (705 га), Свердловской области (578 га), Приморском (210 га) и Хабаровском (200 га) краях, а также в Ханты-Мансийском АО (105 га). Небольшие по площади лесные пожары действуют в Томской, Архангельской, Иркутской, Кировской и Свердловской областях, республиках Якутии, Карелии, Башкортостане, а также в Забайкальском и Пермском краях.

В тушении задействовано 3 007 человек, 582 единицы техники, 81 воздушное судно на мониторинге и еще 21 на тушении. В Тюменской области задействовано 3 летчика-наблюдателя и 296 авиапожарных.

Пожароопасный сезон открыт в 81 субъекте РФ, режим ЧС введен в Тюменской области. Особый противопожарный режим действует в 53 субъектах Российской Федерации.