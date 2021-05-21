В городе Абаза в Хакасии число домов и участков в зоне подтопления превысило 200

ТАСС, 21 мая. Число домов и приусадебных участков, попавших в зону подтопления в городе Абаза, где по данным МЧС региона сложилась наиболее острая в Хакасии ситуация с паводком, превысило 200. Об этом написал на своей странице в "ВКонтакте" глава республики Валентин Коновалов.

По данным республиканского МЧС на 17:00 (13:00 мск) 20 мая, в городе было подтоплено 70 участков с частными жилыми домами и 33 приусадебных участка.

"Уровень воды в реке Абакан в районе Абазы за ночь опустился, но остается выше критической отметки. В зону подтопления попадают 134 приусадебных участка и 93 частных жилых дома", - сообщил глава региона.

Всего в республике подтопления зафиксированы в семи населенных пунктах в четырех муниципалитетах. Подтоплено 207 приусадебных участков, 108 домов и 351 дачный участок. Зафиксированы 4 перелива через автомобильные дороги.

С 23:30 (19:30 мск) четверга в республике ввели режим ЧС. Паводок вызван осадками, совпавшими с таянием снега в горах.