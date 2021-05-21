В Подмосковье задержали двоих мужчин за распитие алкоголя у Вечного огня

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали двоих жителей Можайска, они распивали алкоголь у Вечного огня. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

В главке отметили, что факт осквернения выявили при мониторинге системы видеонаблюдения "Безопасный регион". "Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции были задержаны подозреваемые - двое местных жителей в возрасте 38 и 40 лет. Установлено, что мужчины распивали спиртные напитки, греясь у огня мемориала Вечный огонь", - сказали в пресс-службе.

В отношении нарушителей возбуждено уголовное дело по ст. 244 УК РФ "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения". Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.