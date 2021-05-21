{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На 43-м км МКАД столкнулись "Газель" и фура

На этом участке дороги движение затруднено

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. "Газель" и фура столкнулись на МКАД в Москве, в результате движение автотранспорта затруднено. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

"На внешней стороне 43-го км МКАД произошло ДТП с участием двух транспортных средств. В попутном направлении столкнулись "Газель" и фура Mercedes, - сказал собеседник агентства.

По его данным в результате ДТП пострадал один человек, который находился в "Газели", его передали скорой помощи. "Перекрыто для движения две полосы", - добавил источник.

На месте происшествия работают сотрудники полиции.

Теги
Россия
В Подмосковье задержали двоих мужчин за распитие алкоголя у Вечного огня
В их отношении возбудили дело
Читать полностью