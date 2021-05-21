На 43-м км МКАД столкнулись "Газель" и фура

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. "Газель" и фура столкнулись на МКАД в Москве, в результате движение автотранспорта затруднено. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

"На внешней стороне 43-го км МКАД произошло ДТП с участием двух транспортных средств. В попутном направлении столкнулись "Газель" и фура Mercedes, - сказал собеседник агентства.

По его данным в результате ДТП пострадал один человек, который находился в "Газели", его передали скорой помощи. "Перекрыто для движения две полосы", - добавил источник.

На месте происшествия работают сотрудники полиции.