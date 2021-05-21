{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Истребитель МиГ-21 ВВС Индии разбился на западе страны

По данным ВВС страны, пилот погиб

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 мая. /ТАСС/. Истребитель Военно-воздушных сил Индии МиГ-21 "Бизон" потерпел катастрофу вечером в четверг в северо-западном штате Пенджаб. Как сообщает в пятницу пресс-служба ВВС страны в Twitter, пилот погиб.

"Вчера вечером произошло авиационное происшествие с самолетом "Бизон", находившимся в западном секторе. Пилот командир эскадрильи Абхинав Чоудхари получил смертельные травмы. ВВС Индии выражает соболезнования в связи с трагической утратой и искренне поддерживает семью погибшего", - говорится в сообщении.

По данным информагентства ANI, ссылающегося на авиационные источники, самолет проводил плановый учебный полет. Это уже третье авиапроисшествие с участием МиГ-21 в этом году. В марте в такой же катастрофе погиб пилот.

Теги
Индия
На 43-м км МКАД столкнулись "Газель" и фура
На этом участке дороги движение затруднено
Читать полностью