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В Пермском крае школьник напал с ножом на учителя

Преподавателя госпитализировали
© Донат Сорокин/ТАСС, архив

ПЕРМЬ, 21 мая. /ТАСС/. Учащийся лицея № 1 в городе Березники Пермского края напал с ножом на учителя. Нападавший задержан, учителю оказывается помощь, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Сегодня в городе Березники в лицее № 1 ученик совершил противоправное действие в отношении учителя, используя предмет, похожий на нож. Ученик задержан, учителю оказывается медицинская помощь. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, в том числе сотрудники ПДН, выясняются все обстоятельства происшествия", - рассказали в правоохранительных органах.

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