Напавший на преподавателя с ножом в Прикамье ученик не состоял на учете

ТАСС, 21 мая. Ученик лицея № 1 города Березники в Пермском крае, напавший на преподавателя с ножом, не состоял на учете. Об этом в пятницу сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в регионе Светлана Денисова.

"На учете они не состояли, ни семья, ни мальчик. Все в шоке. Понять не могут, что произошло. Был ли это конфликт с учителем? Или просто какой-то сбой в поведении ребенка? Сейчас комиссия выехала на место, будет разбираться во всех нюансах произошедшего", - сказала она.

Денисова не уточнила, по какой причине школьник мог взяться за оружие и были ли ранее у него конфликты с учителем и учениками. "Оценочные суждения рано высказывать. Учитель госпитализирован, мальчик понесет уголовное наказание. Он в десятом классе и подлежит уголовной ответственности. Перечеркнул себе всю судьбу, закрыл старты для взлета", - отметила омбудсмен.

В пятницу учащийся лицея № 1 города Березники Пермского края напал с ножом на учителя. Педагога доставили в больницу города в состоянии средней тяжести, за ней направлен вертолет для дальнейшей транспортировки в Пермь. Нападавший задержан. В школе отменили занятия.

Лицей № 1 при Березниковском филиале Пермского государственного технического университета находится в городе Березники на ул. Ломоносова, 60. Как сообщается на сайте лицея, учредителем является муниципальное образование "город Березники" в лице управления образования администрации города Березники.