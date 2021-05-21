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В Калининградской области задержали двух сторонников террористической организации

Их решили выдворить за пределы России

КАЛИНИНГРАД, 21 мая. /ТАСС/. Оперативники Управления ФСБ России по Калининградской области задержали двух граждан Центрально-Азиатского региона, являющихся приверженцами международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад", запрещенной на территории Российской Федерации. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ведомства.

"В рамках проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что задержанные проводили идеологическую обработку соотечественников, проживающих на территории Калининградской области, с целью их последующей переправки в зоны террористической активности", - рассказали в пресс-службе.

Задержанные помещены в центр временного содержания иностранных граждан, отметили в ведомстве.

"В настоящее время Багратионовским районным судом Калининградской области принято решение о их выдворении за пределы РФ", - констатировали в пресс-службе.

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