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Расследование крушения Boeing в Донецкой области
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Представителя концерна "Алмаз-Антей" повторно опросили по делу MH17

Также были опрошены эксперты из Аэрокосмического центра Нидерландов и бельгийской Королевской военной академии
На месте крушения пассажирского самолета "Малайзийских авиалиний" Boeing 777, 11 ноября 2014 года Михаил Почуев/ТАСС
Описание
На месте крушения пассажирского самолета "Малайзийских авиалиний" Boeing 777, 11 ноября 2014 года
© Михаил Почуев/ТАСС

СХИПХОЛ /Нидерланды/, 21 мая. /ТАСС/. Эксперт из российского концерна "Алмаз-Антей" был повторно опрошен по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года. Об этом сообщил в пятницу на слушаниях председательствующий судья Фредерик Стейхейс.

"Три эксперта - из Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии (Бельгия) и концерна "Алмаз-Антей" - ранее были опрошены [судебным следователем] по отдельности, - сказал он. - Эти же три эксперта теперь также были опрошены вместе, и доклад по результатам этой беседы передан суду".

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Расследование крушения Boeing в Донецкой области
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