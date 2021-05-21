Представителя концерна "Алмаз-Антей" повторно опросили по делу MH17

СХИПХОЛ /Нидерланды/, 21 мая. /ТАСС/. Эксперт из российского концерна "Алмаз-Антей" был повторно опрошен по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года. Об этом сообщил в пятницу на слушаниях председательствующий судья Фредерик Стейхейс.

"Три эксперта - из Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии (Бельгия) и концерна "Алмаз-Антей" - ранее были опрошены [судебным следователем] по отдельности, - сказал он. - Эти же три эксперта теперь также были опрошены вместе, и доклад по результатам этой беседы передан суду".