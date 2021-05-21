В Крыму к году колонии приговорили студента за создание экстремистского сообщества

ТАСС, 21 мая. Евпаторийский городской суд признал виновным студента одного из украинских вузов в создании экстремистского сообщества и приговорил его к одному году лишения свободы, говорится на сайте суда в пятницу.

По данным следствия, в 2018 году украинский студент создал в социальных сетях группу, вербовал в ее состав жителей Крымского полуострова, призывал совершать противоправные действия, целью ее деятельности было возвращения Республики Крым и Севастополя под юрисдикцию Украины. В 2020 году он приехал в Крым, где был задержан сотрудниками ФСБ.

"Приговором Евпаторийского городского суда Республики Крым за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.1 УК РФ ("Создание экстремистского сообщества"), осужден студент геолого-географического факультета одного из украинских вузов. С учетом совокупности ряда смягчающих наказание обстоятельств, в том числе состояния здоровья виновного, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении суда.

Он полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном, заявив, что попал под влияние группы украинских студентов с радикально-националистическими убеждениями.