Прокуратура проверяет видео, на котором школьник в Таганроге угрожал учителю расправой

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 мая. /ТАСС/. Прокуратура Ростовской области проверяет видео, на котором школьник в Таганроге угрожал учителю и обещал расправу, сообщили ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее в нескольких Telegram-каналов появилось видео, где школьник подошел к преподавателю и начал угрожать. "Прокуратура организовала проверку после обнаружения в сети видео, где школьник угрожал учителю и обещал расправу", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону, из-за ненадлежащего поведения несовершеннолетнего сотрудниками ПДН проводится проверка.