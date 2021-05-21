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Расследование крушения Boeing в Донецкой области

Защита Пулатова подала ходатайства о дополнительных экспертизах по делу MH17

Прокуратура должна будет ответить на запросы адвокатов до 18 июня

СХИПХОЛ /Нидерланды/, 21 мая. /ТАСС/. Адвокаты россиянина Олега Пулатова, обвиняемого по делу о крушении Boeing на Украине, подали ходатайства о дополнительных экспертизах и приобщении к делу новых документов, касающихся расследования. Трансляция заседания ведется на сайте нидерландского суда.

"Защита проинформировала суд о наличии новых ходатайств. Адвокаты могут подать их сегодня, но прокуратура не обязана отвечать на них тотчас же. Прокуратура должна будет ответить на запросы адвокатов до 18 июня, если, конечно, [в ведомстве] не пожелают сделать это раньше", - заявил председательствующий судья Фредерик Стейнхейс.

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НидерландыРасследование крушения Boeing в Донецкой области
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