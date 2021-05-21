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В Москве мужчина на электросамокате сбил ребенка и скрылся

Девочке потребовалась медицинская помощь

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Мужчина на электросамокате сбил 5-летнюю девочку в центре Москвы и скрылся. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Москвы.

"На улице Садовой-Кудринской мужчина на электросамокате сбил 5-летнюю девочку и скрылся с места происшествия. Ребенку потребовалась медицинская помощь, мать несовершеннолетней обратилась в полицию", - сообщили в прокуратуре.

Полиция проводит проверку по данному факту, ее ход и результаты поставлены на контроль в прокуратуре. Полицейские устанавливают личность и местонахождение мужчины.

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