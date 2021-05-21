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В Саратове "свидетель Иеговы" получил 2,5 года колонии за экстремизм

Мужчина привлекал в секту новых членов

САРАТОВ, 21 мая. /ТАСС/. Суд признал жителя Саратова виновным в участии в деятельности запрещенной в РФ экстремистской религиозной организации "Свидетели Иеговы", сообщает в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Мужчина признан виновным по статье 282.2 УК РФ ("Участие в деятельности религиозной организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности"). Приговором суда ему назначено 2 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима и с ограничением свободы сроком 1 год", - говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчина, осведомленный о запрете религиозной организации "Свидетели Иеговы", с 2017 года по 2018 годы участвовал в ее деятельности, занимался проповеднической деятельностью, вовлекал в секту новых членов, принимал участие в собраниях.

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