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Расследование крушения Boeing в Донецкой области

Защита по делу MH17 считает необходимым вновь допросить эксперта концерна "Алмаз-Антей"

Специалист уже был дважды опрошен судебным следователем

СХИПХОЛ /Нидерланды/, 21 мая. /ТАСС/. Защита Олега Пулатова, проходящего одним из обвиняемых по делу о крушении Boeing на Украине, считает необходимым еще раз опросить эксперта концерна "Алмаз-Антей". С соответствующим ходатайством обратилась в пятницу адвокат Сабине тен Дуссхате, представляющая интересы Пулатова.

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Специалист уже был дважды опрошен судебным следователем: индивидуально и совместно с представителями Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии (Бельгия).

Однако, по мнению тен Дуссхате, эксперт должен быть опрошен еще раз о том, как именно "Алмаз-Антей" "пришел к своим заключениям относительно того, как был сбит самолет, откуда и какой ракетой". По ее словам, речь в данном случае идет именно об использованной российскими специалистами методологии, в отношении которой у голландских и бельгийских экспертов возникли вопросы.

Расчеты специалистов концерна "Алмаз-Антей", в отличие от версий бельгийских и голландских экспертов, свидетельствуют о том, что ракета, которой был сбит самолет, могла быть выпущена с территории рядом с поселком Зарощенское, находившейся под контролем ВС Украины.

Пассажирский самолет Boeing компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане десяти государств. Для уголовного расследования трагедии была создана Совместная следственная группа (ССГ), которая в июне 2019 года объявила, что установила группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Это бывший глава ополченцев Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Судебный процесс над ними начался в Нидерландах 9 марта 2020 года, их обвиняют в том, что они якобы занимались доставкой зенитной установки "Бук" на Украину с территории РФ. В настоящее время дело находится на стадии предварительного производства. Рассмотрение по существу планируется начать 7 июня.

Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие результатам работы ССГ, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы Москвы в ходе проведения расследования.

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