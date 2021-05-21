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Семь человек погибли после отравления на очистных сооружениях под Таганрогом

На месте ЧП работает звено газодымозащитной службы
© Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 мая. /ТАСС/. Семь рабочих погибли в поселке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области при проведении работ на очистных сооружениях. Об этом в пятницу сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Всего девять человек, из них семеро погибших", - сказал собеседник агентства, добавив, что спасатели ведут поиски двоих рабочих после ЧП.

Пять человек доставлены в больницу в Таганроге.

Со своей стороны в ГУ МЧС по региону журналистам сообщили, что получили информацию об отравлении рабочих в поселке Дмитриадовка. "На месте работает звено газодымозащитной службы. Информация уточняется", - говорится в сообщении. В пресс-службе регионального СК добавили, что на место происшествия выехали следователи и криминалисты.

В пресс-службе прокуратуры Ростовской области сообщили о начале проверки. На место происшествия выехали прокурор области Роман Прасков, исполняющий обязанности руководителя следственного управления СК России по Ростовской области Станислав Ковалев и заместитель руководителя следственного управления Максим Щищенко.

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