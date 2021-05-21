Обвиняемого в госизмене жителя Крыма Ивана Яцкина приговорили к 11 годам колонии

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая. /ТАСС/. Верховный суд Крыма в пятницу приговорил к 11 годам колонии строгого режима жителя республики Ивана Яцкина по обвинению в государственной измене. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Приговором Верховного суда Республики Крым житель республики Иван Яцкин признан виновным в инкриминируемом ему деянии. Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год. С отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сказал собеседник агентства.

Он также уточнил, что приговор в законную силу не вступил.

Яцкин был задержан и арестован в Крыму в прошлом году и этапирован для следственных действий в Москву. Вину он не признавал. По версии следствия, он собирал в Крыму и передавал спецслужбам Украины сведения, составляющие государственную тайну в России. Материалы его дела содержат гриф "секретно".