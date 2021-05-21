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ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом
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Число погибших во время ЧП в коллекторе под Таганрогом неизвестно из-за затопления колодца

По данным источников, погибли семь человек, еще двоих ищут
© Владимир Смирнов/ТАСС, архив

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 мая. /ТАСС/. Количество погибших на очистных сооружениях под Таганрогом в Ростовской области пока неизвестно из-за того, что колодец остается затопленным. Об этом в пятницу сообщил ТАСС глава администрации города Андрей Лисицкий.

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"Количество погибших пока сказать не могу, в том числе потому что колодец затоплен", - сказал собеседник агентства.

По данным источников агентства, в результате ЧП погибли семь человек.

Еще двоих ищут.

В больницу, по данным Минздрава региона, доставлены пять человек.

Теги
РоссияРостовская областьЧП на очистных сооружениях под Таганрогом
ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом
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