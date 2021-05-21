Что известно о ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом

21 мая во время проведения работ на очистных сооружениях отравились рабочие. По последним данным, в результате инцидента погибли семь человек.

Инцидент произошел на территории поселка Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области.

Мэрия Таганрога в настоящий момент подтвердила гибель четырех рабочих. Информация по остальным уточняется.

четырех рабочих. Информация по остальным уточняется. Власти Таганрога сообщили, что пятеро пострадавших находятся в реанимации. Один из них находится в тяжелом состоянии.

в реанимации. Один из них находится в тяжелом состоянии. В настоящий момент на месте инцидента работают спасатели, которые ведут поиски еще пятерых человек.

еще пятерых человек. Глава городской администрации Андрей Лисицкий отметил, что точное число погибших пока неизвестно , так как колодец, в котором произошел инцидент, затоплен.

, так как колодец, в котором произошел инцидент, затоплен. Прокуратура Ростовской области инициировала проверку.

По данным таганрогского водоканала, причиной гибели рабочих стал выброс метана.

гибели рабочих стал выброс метана. Источник в оперативных службах региона отмечает, что выброс метана не угрожает жилым домам.

жилым домам. Региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело после гибели рабочих.