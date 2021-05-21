Что известно о ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом

21 мая во время проведения работ на очистных сооружениях отравились рабочие. По последним данным, в результате инцидента погибли семь человек.
- Инцидент произошел на территории поселка Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области.
- Мэрия Таганрога в настоящий момент подтвердила гибель четырех рабочих. Информация по остальным уточняется.
- Власти Таганрога сообщили, что пятеро пострадавших находятся в реанимации. Один из них находится в тяжелом состоянии.
- В настоящий момент на месте инцидента работают спасатели, которые ведут поиски еще пятерых человек.
- Глава городской администрации Андрей Лисицкий отметил, что точное число погибших пока неизвестно, так как колодец, в котором произошел инцидент, затоплен.
- Прокуратура Ростовской области инициировала проверку.
- По данным таганрогского водоканала, причиной гибели рабочих стал выброс метана.
- Источник в оперативных службах региона отмечает, что выброс метана не угрожает жилым домам.
- Региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело после гибели рабочих.