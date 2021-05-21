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Что известно о ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом
Что известно о ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом
Что известно о ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом
Что известно о ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом
Что известно о ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом
ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом
Обновлено 

Что известно о ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом

© Валерий Матыцин/ТАСС, архив

21 мая во время проведения работ на очистных сооружениях отравились рабочие. По последним данным, в результате инцидента погибли семь человек. 

  • Инцидент произошел на территории поселка Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области.
  • Мэрия Таганрога в настоящий момент подтвердила гибель четырех рабочих. Информация по остальным уточняется. 
  • Власти Таганрога сообщили, что пятеро пострадавших находятся в реанимации. Один из них находится в тяжелом состоянии. 
  • В настоящий момент на месте инцидента работают спасатели, которые ведут поиски еще пятерых человек.
  • Глава городской администрации Андрей Лисицкий отметил, что точное число погибших пока неизвестно, так как колодец, в котором произошел инцидент, затоплен.
  • Прокуратура Ростовской области инициировала проверку.
  • По данным таганрогского водоканала, причиной гибели рабочих стал выброс метана.
  • Источник в оперативных службах региона отмечает, что выброс метана не угрожает жилым домам. 
  • Региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело после гибели рабочих. 
Теги
РоссияРостовская областьЧП на очистных сооружениях под Таганрогом
ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом
В мэрии Таганрога подтвердили гибель четырех рабочих на очистных сооружениях
Информация по остальным рабочим уточняется
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