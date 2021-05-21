Плашкоут столкнулся с китайским судном в порту на Сахалине

ТАСС, 21 мая. Столкновение плашкоута и китайского судна произошло в порту Бошняково на Сахалине, в море вытек мазут. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"Сегодня вечером оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что при заходе в грузовой терминал морского порт - пункта Бошняково произошло столкновение плашкоута с судном "Хэйгшенг Хармони" (КНР), при этом один из топливных танков судна получил пробоину, в море вытек мазут", - говорится в распространенном релизе.

Экипажи судна "Хэйгшенг Хармони" и портового буксира "Прибой" выставили боновые заграждения. Мазутное пятно обработали сорбентом, оно не распространяется. Течь на судне "Хэйгшенг Хармони" устранена, суда находятся на плаву, крен отсутствует. Пострадавших нет.

Для ликвидации разлива в район порта Бошняково от Сахалинского филиала ФГБУ "Морспасслужба" выдвинулась группа спасателей ликвидации аварийных разливов нефти в составе пяти человек и одной единицы техники. К месту доставляют дополнительные боновые заграждения.