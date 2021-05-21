Власти рассказали о состоянии пострадавших в результате ЧП под Таганрогом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 мая. /ТАСС/. Пятеро рабочих, поступивших в больницу скорой медицинской помощи после отравления на очистных сооружениях под Таганрогом в Ростовской области, находятся в реанимации, один из них - в тяжелом состоянии. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.
"Все они [находятся] в реанимации, один из них - в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.
На место происшествия выехали следователи и криминалисты.
Прокуратура Ростовской области начала проверку.