Власти рассказали о состоянии пострадавших в результате ЧП под Таганрогом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 мая. /ТАСС/. Пятеро рабочих, поступивших в больницу скорой медицинской помощи после отравления на очистных сооружениях под Таганрогом в Ростовской области, находятся в реанимации, один из них - в тяжелом состоянии. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.