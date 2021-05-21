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ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом
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Власти рассказали о состоянии пострадавших в результате ЧП под Таганрогом

Пять человек находятся в реанимации
© Михаил Терещенко/ТАСС, архив

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 мая. /ТАСС/. Пятеро рабочих, поступивших в больницу скорой медицинской помощи после отравления на очистных сооружениях под Таганрогом в Ростовской области, находятся в реанимации, один из них - в тяжелом состоянии. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

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"Все они [находятся] в реанимации, один из них - в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.

На место происшествия выехали следователи и криминалисты.

Прокуратура Ростовской области начала проверку.

Теги
РоссияРостовская областьЧП на очистных сооружениях под Таганрогом
ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом
Что известно о ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом
Что известно о ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом
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