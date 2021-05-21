Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Тюменской области

ТАСС, 21 мая. Самолет Ан-2 авиакомпании Utair совершил жесткую посадку в Тобольском районе Тюменской области. Об этом ТАСС сообщил в пятницу глава Лайтамакского сельского поселения, где сел самолет, Марат Биктимиров.

"Да, самолет действительно совершил жесткую посадку", - сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей.

По данным источника в экстренных службах, пострадали две женщины. "Всего на борту находились семь человек, две женщины получили травмы. Степень тяжести уточняется", - сказал собеседник агентства, добавив, что самолет совершил жесткую посадку в деревне Лайтамак. По его словам, все пассажиры покинули самолет сами.

Информацию о двух пострадавших подтвердила Уральская транспортная прокуратура. "В связи с жесткой посадкой в Тюменской области воздушного судна транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов. На борту находилось семь пассажиров и два члена экипажа. По предварительным данным, два пассажира получили ушибы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ также подтвердили ТАСС факт жесткой посадки самолета Ан-2. "Следователи выехали на место жесткой посадки", - добавили в ведомстве.

В свою очередь в пресс-службе перевозчика уточнили, что при посадке самолета сложились передние опоры шасси. "Самолет Ан-2 компании АО Utair, следовавший рейсом Тобольск - Лайтамак, совершал посадку в штатном режиме на грунтовой посадочной площадке в Лайтамаке. В конце пробега у Ан-2 произошло складывание передних опор шасси. На борту находились семь пассажиров и два члена экипажа. По предварительной информации, пострадавших нет. Представители авиакомпании выясняют причины случившегося", - сказал собеседник агентства.

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