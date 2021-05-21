В мэрии Таганрога подтвердили гибель четырех рабочих на очистных сооружениях

ТАСС, 21 мая. Власти Таганрога подтвердили гибель четверых рабочих в результате происшествия на очистных сооружениях, пятеро пострадавших находятся в реанимации. Информация по остальным рабочим уточняется, сообщили журналистам в пресс-службе мэрии города.

"В результате аварийной ситуации на очистных сооружениях канализации в поселке Дмитриадовка на насосной станции сырого осадка были госпитализированы пятеро пострадавших, все они находятся в реанимации. Четыре человека скончались. По остальным данные уточняются", - говорится в сообщении пресс-службы.