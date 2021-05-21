Дело генерала СК Музраева о поджоге дома главы Волгоградской области передали в ГП

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Уголовное дело экс-главы управления Следственного комитета РФ по Волгоградской области Михаила Музраева, арестованного вместе с местным бизнесменом по делу о поджоге дома главы области Андрея Бочарова, передано для утверждения в Генеральную прокуратуру. Как сообщил ТАСС его адвокат Андрей Грохотов, в случае утверждения обвинительного заключения дело генерала будет направлено для рассмотрения в военный суд Ростова-на-Дону.

"Дело в отношении нашего подзащитного направлено в Генпрокуратуру. Согласно закону, если надзорное ведомство утвердит обвинительное заключение, то материалы будут направлены в Ростовский окружной военный суд, - сказал защитник. - Там мы будем просить в первую очередь о возврате уголовного дела на доследование в следственные органы".

Дело Музраева

Ночью 16 ноября 2016 года в Волгограде неизвестные проникли на территорию частного домовладения, находившегося в пользовании губернатора и членов его семьи, и попытались поджечь стену дома. По данному факту следователями СК в Волгоградской области были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 167 ("Умышленное повреждение чужого имущества путем поджога") и ч. 3 ст. 30 и ст. 105 ("Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе в связи с осуществлением лицом служебной деятельности") УК РФ. Были установлены лица, причастные к преступлению: пять участников организованной преступной группы, лидером которой был бывший арендатор Центрального рынка Волгограда Евгений Ремезов, который после задержания дал показания на генерала СК. Дело было передано для дальнейших следственных действий в ФСБ России.

Срок ареста Музраева и другого фигуранта дела - волгоградского предпринимателя Владимира Зубкова - продлен до 10 июня. Генералу инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 205 ("Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору"), ч. 1 ст. 222 ("Незаконный оборот оружия") УК РФ, а также ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы"). Основное дело, по которому бывший волгоградский следователь проходит обвиняемым, расследовалось более 30 месяцев. Следственную группу возглавлял заместитель начальника следственного управления ФСБ России генерал-майор Михаил Савицкий, который ранее занимался расследованием дела в отношении высокопоставленных сотрудников СК РФ, осужденных за получение взяток от криминальных авторитетов.

По данным источника агентства в правоохранительных органах, объединенное следствием дело Музраева включает такие эпизоды, как поджог дома губернатора, поджог киоска "Царь-продукт", поджог автомобиля бизнесмена в Михайловке в Волгоградской области, хищение 3 млн тонн пшеницы в колхозе "Красный партизан" на 24 млн рублей, причинение тяжкого вреда здоровья волгоградскому бизнесмену Михаилу Посламовскому в 2015 году, а также обнаруженные в служебном кабинете генерала в ходе обыска патроны (сам он настаивает, что ему их подкинули). По результатам проведенной следствием экспертизы, следы ДНК на изъятых боеприпасах не принадлежат Музраеву. В рамках расследования дела о злоупотреблении полномочиями Музраеву вменяется, что он не привлек волгоградского криминального авторитета Виталия Брудного к уголовной ответственности за покушение на убийство конкурента.