Число погибших в ЧП под Таганрогом выросло до 10

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 мая. /ТАСС/. В результате ЧП во время очистки коллектора погибли 10 человек, сообщил ТАСС глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий.

Что известно о ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом

Власти города также уточнили, что число пострадавших в результате ЧП выросло до восьми.

"По уточненным данным, на 15:30 в результате аварийной ситуации на очистных сооружениях канализации в поселке Дмитриадовка на насосной станции сырого осадка количество погибших увеличилось до 10 человек . [Госпитализированы] восемь человек", - говорится в сообщении на сайте администрации города.

Ранее о 10 погибших сообщил источник ТАСС. По его словам, 10 человек погибли, четыре - находятся в больнице. Кроме того, еще несколько человек остаются в коллекторе.

О пострадавших

Глава региона Василий Голубев в рамках заседания комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию также сообщил, что после ЧП два человека находятся в очень тяжелом состоянии. Всего, по его словам, в больницу доставили восемь человек, шесть из которых поместили в реанимацию.

В пресс-службе главного управления МЧС России по Ростовской области сообщили, что поисковые работы на месте ЧП продолжаются. Задействован 51 человек, 16 единиц техники. На месте работают психологи МЧС.

По поручению губернатора региона на место ЧП выехали его заместитель Михаил Корнеев, министр ЖКХ области Михаил Солоницин и министр здравоохранения региона Юрий Кобзев.

О поиске еще одного рабочего

Источник в экстренных службах региона сообщил ТАСС, что в данный момент ведутся поиски последнего из списка рабочих, находившихся в момент ЧП на очистных сооружениях.

"Одного человека продолжают искать, он есть в списках рабочих", - сообщил собеседник агентства. При этом он добавил, что достоверной информации, находился ли он на рабочем месте в пятницу, пока нет. Это последний человек из списка рабочих, которые могли быть в момент ЧП на очистных сооружениях, отметил источник.